مدرس فرنساوي يقفز من "سنتر" بالدور الثالث هربا من الشرطة

لم يجد المدرس طريقا غير القفز من الشباك، للهرب من قوات الأمن التي كانت تستعد لمداهمة "السنتر" الذي كان يستعد داخله لتدريس مادة اللغة الفرنسية لمجموعة من التلاميذ، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة سقوط مدرس من الطابق الثالث بعقار في فيصل، أثناء حملة أمنية على مراكز الدروس الخصوصية "سناتر" بالتنسيق مع وزارة التعليم.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بإعداد تحرياتها في الحادث لبيان أسبابه وموافاتها بنتائج ما توصلت إليه التحريات، واستعلمت النيابة من مستشفى قصر العيني عن حالة المدرس المصاب، لبيان حالته الصحية لسماع أقواله إذا ما كانت حالته مستقرة.

وتحدث شهود عيان في محضر الشرطة، عن أن المدرس تم نقله إلى مستشفى قصر العينى، مصابا بعدة كسور متفرقة، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث، بمنطقة فيصل، وبإجراء التحريات، تبين أن المصاب مدرس لغة فرنسية، وسقط من نافذة عقار يحتوى على مركز للدروس الخصوصية يعمل به، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتواصل أجهزة الأمن في الجيزة شن حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للقضاء على أباطرة الدروس الخصوصية، وظاهرة السناتر التى تستحوذ على اهتمام الطلاب وأولياء الأمور خاصة في المرحلة الثانوية.