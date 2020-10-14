مصر تحتفل بيوم البيئة العربي بفيديوهات "المخلفات الإلكترونية"

تحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة العربي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، والذى يقام هذا العام تحت شعار "النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول"، وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بآثار النفايات الإلكترونية على البيئة والإنسان، ودور الفرد والمجتمع فى التخلص الآمن منها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية هذا الحدث فى إلقاء الضوء على ضرورة التخلص الآمن وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، والتي تضخمت أحجامها في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وتقادم منتجاتها، وما تمثله المخلفات الإلكترونية من أضرار بيئية وصحية كبيرة فى حال عدم التخلص الآمن منها، مشيرة إلى أن شعار هذا العام يؤكد أهمية التضامن العربي على كافة المستويات لمواجهة كافة التحديات البيئية، من أجل الاتجاه نحو مستقبل مستدام يضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العربي، للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية حماية البيئة والمشاركة فى الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

وشددت "فؤاد" على دعم الحكومة للعمل البيئي كأحد أهم محاور رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة للحفاظ على صحة الإنسان، والذي يشمل التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية وهو ما برز في تحقيق العديد من الإنجازات، ومنها تقديم الدعم لعدد من المصانع العاملة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية لتحويلها من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، إضافة إلى إصدار القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، بهدف وضع السياسات الخاصة بكيفية التعامل مع تلك القضية المهمة، علاوة على تدريب العاملين بالجمارك بمختلف المواني المصرية حول كيفية التعرف على المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقًا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وإصدار كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك في هذا الشأن.