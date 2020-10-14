عاجل.. لجنة التفتيش تمنح الزمالك مهلة أخيرة بسبب عقود اللاعبين

تدرس لجنة التفتيش التي تفحص المستندات المالية والإدارية لنادي الزمالك، التقدم بشكوى لدى الجهات المختصة ضد مجلس إدارة النادي، بسبب التعنت في تسليمها كافة المستندات المطلوبة لإجراء عملية الفحص الشامل، التي تقوم بها اللجنة لتقديم تقرير وافي عن النشاط المالي والإداري داخل النادي.

كانت لجنة مكونة من 14 عضوا قد بدأت عملية فحص مستندات نادي الزمالك اعتبارا من يوم الأحد الماضي، مشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة ووزارة الشباب والرياضة، حيث سيقوم كل ممثل بتقديم شكوى للجهة التابع لها، بسبب عدم تجاوب موظفي وإدارة النادي مع اللجنة، خصوصا فيما يتعلق بالعقود التي ترغب اللجنة في دراستها.

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