آخر لقطة في حياته.. "الوطن" تنشر صورة الطفل غريق نادي الزمالك

تنشر "الوطن" صورة الطفل محمد أحمد ركابي، والذي لقى مصرعه غرقا داخل حمام سباحة بنادي الزمالك، وتظهر الصورة الطفل وهو داخل حمام السباحة رفقة أشقائه، والذي التقط والده له هذه الصورة قبل حادث الغرق بما يقرب من 5 دقائق.

وكان نادي الزمالك، شهد سقوط طفل داخل حمام السباحة، في كارثة إنسانية في النادي الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الواقعة، حيث كان "حمام السباحة" مزدحمًا، وتواجد طفل عمره 4 سنوات، على "عوامة" وكانت تشكو والدته من زحام الحمام.

وأضاف المصدر لـ"الوطن": "فوجئت والدة الطفل، بعدم تواجد طفلها في العوامة، وظلوا يبحثون عنه لمدة طويلة، وتم تفريغ الحمام بالكامل، وظل المنقذون يبحثون، وفي النهاية وجدوه في قاع حمام السباحة".

وابتلع حمام سباحة "بانوراما" داخل نادي الزمالك في ميت عقبة طفلا عمره 4 سنوات عندما هوت قدمه وسقط داخل المياه أثناء اللعب مع شقيقه الأكبر 12 سنة، وتوفي الطفل داخل مستشفى الشرطة بعدما فشلت كل محاولات إسعافه بعدما استخرجه أفراد الأمن الإداري في النادي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد 40 دقيقة رعب في جنبات النادي.

إنعاش قلب الطفل بالصدمات الكهربائية استغرق 3 ساعات داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى منذ وصوله إليها في الساعة التاسعة من مساء يوم الواقعة حتى الساعة الواحدة ونصف صباحًا من اليوم التالي، وفشلت كافة المحاولات وتوقف قلب الطفل وأعلن المستشفى وفاته.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد الأمن الإداري بالنادي عن الواقعة لبيان أسباب وفاة الطفل وسقوطه داخل حمام السباحة بالنادي، كما استمعت لأقوال والد الطفل الذي يعمل محاسبًا 41 سنة، ولم يتهم الأب رئيس النادي أو أي موظف داخله بالتسبب في وفاة نجله.