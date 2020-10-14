كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو العالمية

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات "الأيزو" من شركة الاعتماد "ISOQAR" ومقرها المملكة المتحدة، وذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة احتفالاً بحصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث الأيزو 9001 والأيزو14001 والأيزو45001.

بدأ الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وكذا دور هيئة تسليح القوات المسلحة في مرحلة التأهيل والذي كان له الأثر الأكبر في حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث اعتباراً من نهاية سبتمبر الماضي.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لشركة "ISOQAR"، استمرار التعاون المثمر والبناء فيما بينهم وبين القوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذي يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفي نهاية الاحتفال، تمّ منح شهادات الأيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة وتكريم الضباط المشاركين في تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة وتبادل الدروع.

يأتي ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبي المستمر.