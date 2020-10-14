المنطقة الشمالية العسكرية تحتفل بذكرى أكتوبر بشوارع وميادين الإسكندرية

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، عددًا من الفعاليات الجماهيرية بشوارع وميادين مدينة الإسكندرية، في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت الفعاليات، إقامة ماراثون للدراجات البخارية والهوائية والجري بعنوان "في حب مصر"، بمشاركة عدد من الأندية الرياضية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، وكانت نقطة البداية من أعلى كوبري ستانلي إلى مكتبة الإسكندرية، واتسمت الماراثونات بالروح الرياضية والمعنوية العالية وتمّ توزيع هدايا تذكارية على الفائزين بالماراثون.

كما وزعت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع الرئيسية وإشارات المرور، وجابت الموسيقات العسكرية شوارع وميادين مدينة الإسكندرية وقدمت عددًا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية، وساد جو من البهجة والفرحة بين المواطنين احتفالاً بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم.