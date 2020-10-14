المتحدث العسكري ينشر صور فعاليات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عددا من الفعاليات الجماهيرية بشوارع وميادين مدينة الإسكندرية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك حسبما أعلن المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وتضمنت الفعاليات إقامة ماراثون للدراجات البخارية والهوائية والجرى بعنوان (فى حب مصر) بمشاركة عدد من الأندية الرياضية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، حيث كانت نقطة البداية من أعلى كوبرى ستانلى إلى مكتبة الإسكندرية، واتسمت الماراثونات بالروح الرياضية والمعنوية العالية وتم توزيع هدايا تذكارية على الفائزين بالماراثون.

كما قامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع الرئيسية وإشارات المرور، وجابت الموسيقات العسكرية شوارع وميادين مدينة الإسكندرية وقدمت عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية، وساد جو من البهجة والفرحة بين المواطنين احتفالاً بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى العظيم .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تخليد ذكرى نصر أكتوبر العظيم.