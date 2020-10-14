"نهضة مصر" تتبرع بمليون جنيه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق

أعلنت مؤسسة "نهضة مصر" للنشر، تبرعها بقيمة مليون و100 ألف جنيه لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، على أن يوجه المبلغ لتجهيز غرفة رعاية في قسم الخاص بالعناية للأطفال.

وعبرت داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، مشيدًة بدورها المؤثر في علاج الحروق وإنقاذ ضحاياها.

وأضافت أن هذا التعاون يأتي في اطار حرص "نهضة مصر" على تقديم الدعم المستمر للمجتمع المصري في شتى الأوجه، فالشركة لها عدد كبير من المبادرات فى مجالات الصحة والتعليم، والتي تسعى من خلالها إلى إحداث فرق حقيقي في حياة أكبر عدد ممكن من الفئات التى تحتاج لمساندة ودعم.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس الأمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بمبادرة نهضة مصر للنشر للتبرع لضحايا الحروق، ووعي المؤسسة بدورها المجتمعي وقدرتها على دعم المؤسسات التنموية، مشيرةً إلى أهمية دمج المؤسسات في شراكات من هذا النوع، لتقديم نموذج جديد ومتكامل للرعاية المجانية للمرضى والتي تندرج تحت المسؤولية الإجتماعية لكل مؤسسة.

وأشارت "السويدي" إلى أهمية المساهمات المادية، التي تعد أساسًا لبناء هذه المشروعات، وتوظيفها بشكل فعال لمضاعفة حجم الخدمة الطبية، وهو ما تسعى إليه المؤسسة من خلال نخبة من الأطباء الكفء وطاقم التمريض، المدرب على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة وتقديم أفضل سبل الرعاية العلاجية والصحية والنفسية لهم.

و"أهل مصر للتنمية" هي مؤسسة تنموية غير هادفة للربح، وتعمل في مجالات الصحة، والتوعية والتنمية الإجتماعية.

وتهدف المؤسسة للوصول إلى مجتمعات إنسانية خالية من الحروق، كما تسعى إلى تطوير نموذج متكامل معترف به دولياً لرعاية ضحايا الحروق طبياً ونفسياً، فضلًا عن وضع معايير جديدة للإدارة المتكاملة للحروق في مصر، والذي سيقوم بتطبيقة في مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان.