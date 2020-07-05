دار نهضة مصر تطلق مسابقة "احكيها بطريقتك" للأطفال واليافعين

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، إطلاق مبادرة ومسابقة قراءة تحت عنوان "احكيها بطريقتك"، لتشجيع الأطفال واليافعين على القراءة واتخاذها عادة تمنحهم المتعة وتساعدهم في توسيع آفاقهم.

وتشجع المبادرة الأطفال على بناء مكتبة خاصة بهم لفصل الصيف، تشمل 5 كتب يقومون باختيارها من مجموعات كتب مختلفة تقدمها الدار؛ لتشجيعهم على قراءة هذه الكتب، ثم تقوم الدار بعمل مسابقة يقوم الطفل بها بتسجيل فيديو يقدم من خلاله شرحًا وملخصًا قصيرًا لكتاب من الكتب التى قرأها ومشاركتها على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالدار، والفوز بجوائز قيمة.

وتبدأ المسابقة بداية من شهر يوليو لتستمر حتى منتصف شهر أغسطس، وسيتم فتح باب المشاركة أمام الأطفال من سن 9 إلى 12 سنة، إلى جانب اليافعين من سن 12 إلى 15 سنة.

وسيكون على الأطفال إرسال الفيديوهات فى نهاية شهر يوليو الجاري، وسيتم اختيار أفضلها ونشرها عبر صفحة الدار على "فيس بوك"، ليتم اختيار الفائزين من خلال تقييم الدار لفهم الأطفال واستيعابهم لمحتوى الكتب، مع التصويت على الصفحة لأفضل الفيديوهات.

وأوضحت الدار أنه سيتم اختيار 3 فائزين من كل مرحلة عمرية، وسيتم الإعلان عن الفائزين بمنتصف شهر أغسطس لتسلم الجوائز التالية:

- الجائزة الأولى في كل مرحلة بقيمة 5 آلاف جنيه.

- الجائزة الثانية في كل مرحلة 3 آلاف جنيه.

- الجائزة الثالثة في كل مرحلة ألف جنيه.