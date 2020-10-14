تفاصيل الكشف عن حفلة الجنس الجماعي داخل سيارة في الدقهلية

حركات غريبة داخل سيارة ملاكي، لفتت أنظار أهالي منطقة "حوض أبو الليل" بمدينة المنصورة، فبادروا بإبلاغ مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، بعد شكهم في وجود شخص يمارس الجنس داخل السيارة.

خرجت قوة بقيادة العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والملازم أول إسلام فتحي، معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، وباستطلاع الأمر تبين وجود شاب وفتاة في الكرسي الخلفي للسيارة يمارسان الجنس، ومثلهما في الكرسي الأمامي يمارسان الجنس أيضا.

وبالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الشباب الذي يقوم بتسهيل ممارسة الجنس بمقابل مادي، وبإلقاء القبض عليهم، عثرت القوة بحوزة المتهم الأول على 1065 جنيه، متحصلات تسهيل ممارسة الجنس داخل سيارته.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي منطقة تقسيم أبو الليل، بمدينة مبارك، يفيد بقيام بعض الأشخاص بممارسة الجنس الجماعي، داخل إحدى السيارات الملاكي بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث شرطة الآداب، برئاسة العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، إلى مكان البلاغ وتمكنت القوة من ضبط "محمود .ر .ل"، 24 عاما، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، مقيم بشارع الجلاء، و"عبد الرحمن .ج .أ"، 22 عاما، سائق مقيم بعزبة الشال، بحوزته مطواة، و"محمود .أ .ا" ميكانيكي مقيم شارع سكة سندوب، ومعهم كل من "رحمة .ع .ح"، 27 عاما، لا تعمل، مقيمة بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، و"مي .س"، 22 عاما، لا تعمل ومقيمة بعزبة الشال، و"منال. س .م"، 24 عاما، لا تعمل.

وتبين استقلال الشباب والفتيات، سيارة رقم "د ص أ 9431"، ملاكي لانسر حمراء اللون، أثناء توقفها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة تقسيم أبو الليل، في مدينة مبارك دائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أن المتهم الثالث، سبق اتهامه في 7 قضايا "سلاح أبيض، وخطف ونشل، ومخدرات"، والمتهمة الرابعة سبق اتهامها في 4 قضايا (نشل، وتحريض على فسق وزنا)، والخامسة سبق اتهامها في قضيتي (تبديد وتحريض على فسق)، والسادسة سبق اتهامها في قضيتي مخدرات وآداب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14610 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة، وجري التحفظ على السيارة، وجار العرض على النيابة، لمباشرة التحقيقات.