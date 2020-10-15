6 نجوم عرب يدعمون العمال المتضررين بحملة "حِب المحلي" على "فيس بوك"

لا يوجد قطاع من المجتمع لم يتأثر بجائحة "كوفيد-19"، وكانت الشركات والأعمال التجارية المحلية على وجه الخصوص هي الأكثر تضررًا.

وفي الوقت الذي تكافح فيه العلامات التجارية الإقليمية لمواصلة أعمالها والحفاظ على إيراداتها، تعاونت شركة "فيس بوك"، مع كبار المؤثرين على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لرفع الوعي حول التأثيرات الاقتصادية للجائحة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وإليكم في التالي، نظرة سريعة على ستة مشاهير من العالم العربي أبدو مساندتهم للأعمال التجارية المحلية خلال فترة الجائحة:

عادل إمام

يعد الفنان الكبير عادل إمام أحد أبرز رموز الشاشة العربية، ومن أكثر المشاهير تأثيراً في مصر والعالم العربي، وقد انضم إلى حملة "حِب المحلي"، ونشر تعليقاً على حسابه الخاص على "فيس بوك"، لتشجيع متابعيه على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات الصعبة، وكيف يمكن لكل واحد منا أن يقوم بدور مؤثر وفاعل، وقد ألهم هذا التعليق زميلته الفنانة ليلي علوي للانضمام إلى الحملة.

ليلى علوي

تعد ليلى علوي من مشاهير الصف الأول في مصر والعالم العربي، ومن مناصري الأعمال والمشاريع الإنسانية، وهي دائماً ما تصرح بمساندتها وحبها للعلامات التجارية المحلية وتفخر بصناعة بلدها، وقد صرحت بذلك في أكثر من مناسبة، وعبّرت عن حبها للمنتجات المحلية، خصوصاً المصنوعات اليدوية المصرية، وقالت: "يتوجب عليها أن نفخر ونثق في صناعتنا الوطنية"، وأعلنت دعمها حملة "حِب المحلي" لتشجع متابعيها على شراء المنتجات المحلية الصنع التي يفخرون بها.

محمد هنيدي

لطالما كرس الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، شهرته من أجل التشجيع على أعمال الخير، وفي الآونة الأخيرة، وكجزء من التحدي المتمثل في التبرع بالأموال لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا من الجائحة في بلده، يتحدث هنيدي عن رد الجميل ودعم مجتمعه.

واختار هنيدي حملة "حِب المحلي"، لتقديم الدعم لأحد تطبيقات اللياقة البدنية المحلية الذي يعي أهمية صحة الشباب اليوم في ظل الجائحة وعدم القدرة على الوصول إلى الصالات الرياضية، وشجع قاعدته الجماهيرية على دعم التطبيق وحفزهم للعناية بصحتهم أيضًا خلال فترة الجائحة.

نيلي كريم:

تعد الفنانة المصرية نيلي كريم الحائزة على عدة جوائز، من أكبر المتحمسين لدعم الأعمال التجارية المحلية، سواءً من خلال من حرصها على ارتداء أزياء من أعمال مصممين محليين في العديد من المناسبات الدولية المرموقة أو من خلال حملة "حِب المحلي" على "فيس بوك"، ودائماً ما تشجع نيلي قاعدة متابعيها على تشجيع الصناعة الوطنية.

ساندرا رزق

منذ فوزها بجائزة ملكة جمال لبنان لعام 2000، عززت ساندرا رزق، مكانتها كنموذج يحتذى به من خلال أعمال الخير والخدمات الاجتماعية، ومن خلال حملة "حِب المحلي"، سجلت "ساندرا" سلسلة من القصص على انستجرام تلقي الضوء على المطاعم المحلية، وخصوصاً مطعم "موم برجر" الأقرب إلى قلبها، وتحدثت عن أهمية التعاطي مع الأعمال التجارية الصغيرة لدعمها.

ساره أبي كنعان

تعد سارة من أشهر الفنانات في لبنان وواحدة من أكثر الفاعلين في مجال أعمال الخير، حيث أبدت تضامنها الكبير مع مجتمعها بعد مأساة انفجار بيروت. وكانت واحدة من المدافعين الرئيسيين عن المواهب والمنتجات في بيروت، وجاء دعمها لحملة "حِب المحلي"، كاستجابة طبيعية تواكب نشاطها.

ومن خلال تعليقها على صفحة فيسبوك الخاصة بها، طلبت سارة من متابعيها دعم المنتجات والأعمال التجارية المحلية اللبنانية، ودعت أصدقاءها إلى أن يحذوا حذوها.