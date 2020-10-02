محمد هنيدي يدعم حملة "حب المحلي شجع ولاد بلدك"

أعلن الفنان محمد هنيدي، دعمه لحملة "حب المحلي" والذي أطلقها عدد من شباب مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "هنيدي" عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام، صورة له من فيلم "فول الصين العظيم"، وفيلم"وش إجرام".

وكتب هنيدي "شجع ولاد بلدك، حملة حب المحلي وأول مشروع هندعمه اليوم وياريت تدخلوا تعملولهم فولو أبليكشن الكوتش، لو كنت من أصحاب الأعمال الصغيرة وحابب تعرف معلومات أكتر عن المبادرة دي زور: https://www.facebook.com/business/boost/events

وفي ذات السياق، دعمت الفنانة ليلى علوي الحملة، ونشرت عبر إنستجرام، مجموعة صور بها عدد من المنتجات المحلية، وكتبت: "مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة، دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما.. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير، بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان، إنه يعيش حياة كريمة".

وأضافت: "حبيت جدًا فكرة حملة حب المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، ادعموهم واشتروا إنتاجهم المصنوع يدويًا، بأسعاره المعقولة، وجودته العالية، وادعمو أصحاب المشروعات الصغيرة، لأن كل براند كبير، بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه".

وتابعت ليلى علوي: "أدعم المنتجات المحلية كجزء من تحدي 24 ساعة محلي ضمن حملة (حب المحلي) من فيس بوك، لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاك المشروعات الصغيرة، خصوصا خلال الأوقات الصعبة اللي كلنا بنمر بيها".

⁣⁣واختتمت: "يلا انضموا للتحدي واستهلكوا منتجات محلية لمدة 24 ساعة، وشاركونا صوركم مع منتجاتكم المفضلة، باستخدام هاشتاج حب المحلي، و24 ساعة محلي، ويلا ندعم المنتجات اللي بنحبها ونفتخر بيها".