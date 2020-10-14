وزير الخارجية الفرنسي: تركيا تؤجج الصراع في قره باغ

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أنه لدى بلاده أسبابها للحديث عن التزاماتها بتعهداتها في ظل ما يشهده قره باغ، متهما تركيا بتأجيج الصراع في المنطقة.

وأوضح لودريان أن العجلة سببها ما يخلفه هذا النزاع من "ضحايا وبخاصة المدنيين، والواجب ينطلق لما يربطنا من أواصر ثقافية وتاريخية مع الأرمن.. هذا أيضا يدفعنا للدفع نحو تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو الذي كان بمشاركتنا وأيضا لخطورة ما يحدث من تدخلات أجنبية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفت الى أنه "رغم صداقتنا مع أرمينيا هذا لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حيادنا كوسطاء لأن هذا سيضرب مصداقيتنا ولن يخدم فرنسا وأصدقاءها".

كما ندد بالتدخلات التركية في النزاغ في قره باغ، متهما أنقرة بتأجيج الصراع.

وقال: "هناك أطراف خارجية تغذي التصعيد في قره باغ خصوصا تركيا وهو ما نرفضه. أما المسؤولية فهي في الثقة الممنوحة لنا في إطار "مينسك" والشرط هو أن نكون حياديين بين أطراف النزاع وهو ما تقتضيه الوساطة النزيهة".

اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار "بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال"، بحسب تصريحات خاصة لوكالة "رويترز".

قال المتحدث باسم الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إن مراكز قيادة القوات الجوية التركية، تقوم بتنسيق قصف الطائرات بدون طيار الأذربيجانية، للمدنيين والبنية التحتية بجمهورية "قره باغ" غير المعترف بها.

وأضاف آرتسرون هوفهانيسيان، إن مراكز القيادة الجوية التركية تقوم بتوجيه عمل الطائرات بدون طيار تركية الصنع التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني، التي تهاجم المدنيين والمنشآت في آرتساخ (قره باغ).

وذكر المتحدث هوفهانيسيان، أن 6 مقاتلات تركية من طراز "إف-16"، تغطي العملية من الجو.واتهمت الحكومة الأرمنية، تركيا مرات عديدة، بالتورط بشكل مباشر في العمليات العسكرية في "قره باغ".