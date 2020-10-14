أهالي الغردقة يشيعون جثمان الفنان طاهر مصطفى الملقب بـ"الطفل المعجزة"

دفنت أسرة الفنان طاهر مصطفى جثمانه، منذ قليل، بمدينة الغردقة، بعد ساعات قليلة من وفاته، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها صباح اليوم.

طاهر اشتهر في التسعينيات، بلقب "الطفل المعجزة"، بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب، واشتهر بأدائه لأغنية "من غير ليه" لموسيقار الأجيال.

من أبرز الأغنيات التي أعادها بصوته يا حلاوة الدنيا، وغني لي شوية، وعشاق النبي، وياما قلي وقلتله، وياحليوة، وأقابله بكرة، وياليلة العيد، والأمل، وحبينا، والحب كده، ومن غير ليه، وفكروني، وحلوين من يومنا، ودارت الأيام، وصحيح الهوى غلاب، وحيرت قلبي.

نعت مي فاروق مصطفى عبر صفحتها: "لا إله الا الله طاهر مصطفى في ذمة الله، كان من أعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته، اللهم ارحمه واغفر له والهم اهله وذويه الصبر"

طاهر مصطفي يبلغ من العمر 40 عاما، عانى في طفولته من فقدان البصر، وخلال مسيرته 4 ألبومات، وسافر للغردقة منذ ما يقرب من 20 عاما، وأصبح يقيم ويعمل بها بشكل دائم.

وفور وفاته، تجمع أعضاء المهن الموسيقية بالغردقة، وتم استخراج تصريح الدفن، وشارك في تشييع جثمانه أعضاء فرقته، وعدد من الموسيقيين بالغردقة، وتم دفنه بمدافن الغردقة.