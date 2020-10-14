إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 10 أشخاص، اليوم، في تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي، أمام قرية "المشايخ" دائرة مركز دار السلام بسوهاج، وجرى نقل المصابين لمستشفي دار السلام المركزي ومستشفيات "سوهاج الجامعي" للعلاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمو، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوقوع تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى دائرة المركز، ووجود مصابين.

انتقل الي مكان الواقعة مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، وضباط مباحث مركز شرطة دار السلام، وجرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث لتقل المصابين، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية المشايخ، نتج عنه إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارتين.

وتم الدفع بقوات إدارة تامين الطرق وقوات إدارة مرور سوهاج لمكان الحادث، لإعادة تسيير حركة السيارات الطريق بعد توقفها، وحرر محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.