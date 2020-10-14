نجوم لبنان ينعون رحيل محمود ياسين: سيترك فراغا كبيرا

نعى نجوم لبنان وفاة الفنان محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79عامًا.

وكتبت هيفاء وهبي "وداعاً الفنان الكبير ⁧‫محمود ياسين،‬⁩ رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، ‏خالص عزائي لعائلته، ولكل محبيه، إنا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

فيما كتبت نانسي عجرم "‏محمود ياسين.. تاريخ طويل من الأعمال الفنية بالسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، غيابك رح يترك فراغًا كبيرًا، ‏كل التعازي لعائلته والشعب المصري والعربي"

وقالت إليسا "مؤلم جدًا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين، نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم، أحرّ التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله".

وذكرت مايا دياب "الله يرحم الممثل المصري الكبير ⁧‫محمود ياسين‬⁩، الممثل للي كبرنا على أعماله ومسلسلاته وأدواره، كل التعازي للشعب المصري الحبيب".

وقال راغب علامة "بعد مَسيرةٍ طويلةٍ من النّجاح والإبداع، ⁧‫الزمن الجميل‬⁩ يَفقدُ أحد أهمّ نجومه الفنّان القدير ⁧‫محمود ياسين،⁩ ‏التعازي الحارّة لعائلة ولجميع محبّي الراحل الكبير، وللوسط الفنّي العربي وللشعب المصري الحبيب، سائلاً المولى أن يُسكنه فسيح جنانه وإنّا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت نجوي كرم "الله يرحم الممثل القدير ⁧‫محمود ياسين،‬⁩ وفاته خسارة للفن".

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا، عبر حسابه على الرسمي على "فيس بوك"، قائلًا: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله في الدرامي بشكل كبير، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".