وفاء عامر ناعية محمود ياسين: فقدنا نجما من جيل العباقرة

نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان الكبير محمود ياسين، قائلة: إن مصر فقدت نجم من أجيال العباقرة، صوته فقط بطل، وليس فقط شكله، لافتة إلى أنها كانت محظوظة، بأنها عملت معه في بدايتها، كان شخص في قمة الاحترام والأدب والتدين، واحترام الآخر بشكل كبير، "مكنتش مصدقة أني واقفة قدام محمود ياسين".

وأضافت "عامر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إحنا الستات" المذاع عبر فضائية "تن": "أقدم التعازي للأمة العربية كلها، والعالم كله في وفاة نجم كبير جدا، لم يمثل بالفرنساوي والإنجليزي ولكن يكفينا فخرًا أن أفلامه تُرجمت وعُرضت بالخارج لمعرفة الفيلم الذي وثق حرب 1973 بنجم عربي مميز زي محمود ياسين".

وتابعت أن زوجته كانت بجانبه طوال الوقت خلال الفترة الماضية، وبذلت مجهودًا كبيرًا معه، مقدمة خالص التعازي لها على وفاته.

وطالبت "عامر" بتسمية الشارع الذي تربى فيه ووُلد فيه محمود ياسين باسمه، لكي يشعروا بأنه تم تكريم فنان عظيم مثله، لأنه يستحق ذلك.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه على الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941، بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وعُيّن ياسين في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون"، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج".