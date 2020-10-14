"الصحة": مصر رقم 62 عالميا في معدل الخصوبة.. سنصل لـ 300 مليون عام 2100

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن الاستراتيجية القومية للسكان أعدت في 2015، وتعتمد على عدة محاور، منها محور تنظيم الأسرة، والاهتمام بالشباب، والاهتمام بتمكين المرأة، والاهتمام بالوعي عبر الإعلام، ثم تقليل الكثافة في بعض المدن.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "سكايب"، في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن مصر رقم 62 أو 63 عالميا في معدل الخصوبة، موضحا أن إجمالي معدل الخصوبة 3 أطفال لكل سيدة.

وأشار نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إلى أن الدول التي يوجد بها معدل خصوبة عالية هي الدول الموجودة في الصحراء، لافتا إلى أنه يتم حساب الزيادة السكانية في نهاية العام، موضحا أن مصر تزيد بحوالي 2% سنويا.

وأوضح توفيق، أن الاستراتيجية القومية للسكان تهدف إلى أن يكون عدد سكان مصر حوالي 111 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه في عام 2100 قد يصل عدد السكان إلى 300 مليون.

وكان ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، قد أكد في وقت سابق، أن الأمم المتحدة تتعاون مع مصر، في مشروعات عديدة في صعيد مصر، لترشيد استهلاك المياه في الأراضي الزراعية، وتقديم نظم وأساليب جديدة للري، والطاقة الشمسية، وإدارة المياه.

وأضاف "ديكتس"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن برنامج الأمم المتحدة للسكان يعمل على مشروعات للسكان مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتوفير الكهرباء، والاحتياجات الأساسية لهذه الأسر، لافتا إلى أن هناك وعي كبير من الأمم المتحدة بالزيادة السكانية في مصر، موضحا أن الشعب المصري تجاوز 101 مليون نسمة.

وأوضح أن زيادة السكان تؤثر بصورة واضحة على مشروعات التنمية في مصر، ويجب العمل على تنظيم الأسرة للمضي للأمام في المشاريع المختلفة، من أجل العمل على الوصول للاستدامة، خاصة في أزمة مياه النيل، "يجب العمل على ضمان وصول مياه النيل لكل شخص له الحق في ذلك داخل مصر".