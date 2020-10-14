تقرير يرصد الأسباب الحقيقية لقتل القذافي من بريد هيلاري: ضحية الذهب

مخطئ من يعتقد أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تم قتله خلال انتفاضة شعبية وحسب، فالأمر يتخطى تلك الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا في 2011 بكثير، هذا ما أكدته وثيقة أمريكية من بريد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بعد رفع السرية عن بريدها الحكومي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن الأسباب الحقيقية وراء مقتل القذافي، فالوثيقة البريدية تتحدث عن دور فرنسي مشبوه، حيث أمر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالتدخل في ليبيا من أجل الذهب والنفط، الوثيقة التي حملت تاريخ الثاني من أبريل 2011، قالت إن السبب وراء تدخل فرنسا في ليبيا، هو كميات هائلة من الذهب، بالإضافة إلى المخزون النفطي الكبير.

وأشار التقرير، إلى أن القذافي كان يضع يده على 143 طنا من الذهب، وكذلك 143 طنا من الفضة، وفي مارس 2011 نُقل الذهب والفضة من البنك المركزي إلى جنوب غرب ليبيا في اتجاه الحدود الليبية مع النيجر وتشاد.

وبحسب رسائل البريد، فإن القذافي كان يعتزم إنشاء عملة أفريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي وتكون العملة الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية، وكانت قيمة الذهب والفضة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، واكتشفت المخابرات الفرنسية الأمر مع بدء الانتفاضة ضد القذافي، وكانت عاملا في دفع ساركوزي للتدخل في ليبيا.

كما سردت الوثيقة 5 أسباب دفعت فرنسا للإطاحة بالقذافي، هي الرغبة في الحصول على حصة أكبر من النفط الليبي، وزيادة النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا، وتحسين وضع ساركوزي السياسي وسمعته داخل فرنسا، ومنح الجيش الفرنسي فرصة لإعادة تأكيد مكانته في العالم، والأهم من كل ذلك منع نفوذ القذافي في أفريقيا.