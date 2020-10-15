الصحة تكشف 8 أسباب تعرضك للإصابة بالذبحة الصدرية

حددت وزارة الصحة والسكان الأسباب التي تتسبب في الإصابة بالذبحة الصدرية.

وقالت الوزارة في منشور لها أن هناك 8 أسباب تؤدي للإصابة بالذبحة الصدرية، وهي التقدم في العمر وإدمان للمخدرات والتاريخ العائلي والضغط العصبي.

وأضافت الوزارة تناول غذاء مشبع بالدهون وكذلك ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة .

تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن"، في نقاط أعراض الذبحة الصدرية وطرق الوقاية منها:

- الذبحة الصدرية شائعة نسبية، إلا أنه مازال يصعب التمييز بينها وبين أنواع أخرى من ألم الصدر، مثل ألم عسر الهضم.

- تتمثل أعراض الذبحة الصدرية في ألم في الصدر أو شعور بعدم الراحة، الذي يمكن أن يوصف بالشعور بالضغط أو العصر أو الحرقان أو الامتلاء.

- ألم في الذراعين، أو الرقبة، أو الفك، أو الكتف، أو الظهر مصاحبا لألم الصدر.

- الغثيان.

- الإرهاق.

- ضيق النفس.

-التعرق.

- الدوخة.

- ومن الضروري أن يجرى تقييم هذه الأعراض فورا بواسطة طبيب لتحديد عما إذا كنت تعاني ذبحة صدرية مستقرة أم ذبحة صدرية غير مستقرة، التي قد تشير إلى نوبة قلبية محتملة.

- ويمكن تجنب الإصابة بالذبحة الصدرية من خلال تغيير أنماط الحياة ومنها

- الإقلاع عن التدخين.

- مراقبة الحالات المرضية الأخرى والسيطرة عليها، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول ومرض السكر.

- تناول نظاما غذائيا صحيا والحفاظ على وزن صحي.

- زيادة معدل النشاط البدني بعد موافقة الطبيب على ذلك، باستهداف قضاء 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع.

- التخلص من الضغط النفسي.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، عن فحص 10 ملايين و10 آلاف و848 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة".

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تقديم العلاج لـ مليون و 385 ألف و 199 مواطنًا بالمجان، من ضمنهم 388 ألف و 170 حالة ارتفاع ضغط الدم، و419 ألف حالة سكر، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى في نسب التردد على المبادرة هي (الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، دمياط).