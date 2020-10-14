"القوى العاملة" تكشف تفاصيل صرف الـ500 الرابعة للعمالة غير المنتظمة

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة، للحصول على منحة الـ500 جنيه، تم بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد صرف 3 دفعات حتى ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن مجلس الوزراء فتح الباب للتسجيل وتحديث البيانات، وقد بدأ فتح باب التسجيل يوم السبت الماضي، وينتهي غدا الخميس 15 أكتوبر، حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأضاف "سعد الدين"، في مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه حتى الآن سجل على الموقع 5 ملايين و291 ألف عامل، موضحا أنه سيتم تنقيه هذه الأسماء، وبعدها سيتم تحديد موعد الصرف للعدد الذي تم تنقيحه.

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن من سجلوا في المراحل الثلاث عددهم وصل إلى 4 ملايين و200 ألف، وتم تنقيحهم إلى 2 مليون و100 ألف، ومن صرفوا بالفعل مليون و600 ألف و216 عاملا، وصرفوا خلال المراحل الثلاث 2 مليار و400 مليون جنيه، موضحًا أن التنقيح في المرحلة الرابعة سيبدأ بعد غلق باب التسجيل، وبعد الانتهاء ستجتمع اللجنة الوزارية لتحديد موعد الصرف.

وكان مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أكد أنه نحو 1.6 مليون مواطن استفاد من منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ3 أشهر التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بها سابقا، والتي تقدر بـ500 جنيه شهريا.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أنّ القيمة الإجمالية للمنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو ملياري و400 مليون و314 ألف جنيه، صرفت على 3 مراحل، كل منها قيمتها 500 جنيه لكل عامل مستحق، بإجمالي 1500 جنيه، استفاد منها نحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم.

وأكد البدوي، أنّ الآلية الجديدة للصرف لن تبعد عن السابقة، لافتًا إلى أنّ الأعداد المتوقع استفادتها من المنحة لن تختلف كثيرا عن المستفيدين السابقين للمنحة التي تم صرفها خلال الـ3 أشهر التي وجّه الرئيس بها.