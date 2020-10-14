القوى العاملة تعين 259 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالأقصر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 259 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، منهم 9 شباب من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تمّ استخراج 1072 شهادة قيد، و165 شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية بدأت خطة التدريب الخاصة بها بتشغيل الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بساحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مهن السباكة الصحية والكهرباء والخياطة منذ حوالي شهر.

تلقى سعفان، تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث فتشت 269 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، وشن 11 حملة نهارية تفتيشاً شاملاً، فضلاً عن تلقى 3 شكاوى عمالية تم بحثها جميعاً.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، جرى تفتيش 151 منشأة، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ103 منشأت أخرى لإزالة المخالفات، إضافة إلى تلقى 16 شكاوى، وتمّ استيفاء أثنين منها ، وتحرير محضر لـ3 شكاوى، وتبقت 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما تلقت المديرية 20 شكوى فردية، إضافة 10 شكاوى مرحلة من شهر أغسطس الماضي، تمّ بحث 12 منها، و18 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 308 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.