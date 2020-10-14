أسرة فتاة المعادي لـ"الوطن": دفنها غدا ونطالب بأقصى عقوبة

قال إسلام صالح، خال فتاة المعادي، ضحية السرقة والتحرش، إن ابنة أخته لم تدفن اليوم بسبب إجراءات النيابة العامة الخاصة بالتشريح، مؤكدا أن الجثمان في طريقه لمشرحة زينهم لصدور تصريح الدفن.

وأضاف "صالح"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتم تشييع الجثمان غدا بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر العائلة.

وطالب خال الفتاة مؤسسات الدولة بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الفتاة كانت تهرب من المتهمين وقت تنفيذ الجريمة، حتى سقطت تحت عجلات سيارتهم خلال المشاجرة.

وكثفت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها، للقبض على 3 شباب طاردوا فتاة في شوارع المعادي، حتى لقيت مصرعها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا التحرش بالضحية أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، ما أدى الى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا الهرب فسحلوا الضحية عشرات الأمتار، حتى تهتك جسدها.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث، وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مهتكة الجسد، وبها عدة كسور، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع، تحرش بها مجهولون لفظيا، وحاول أحدهم الإمساك بها.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط سائق السيارة المُستخدمة في حادث سرقة وسحل "فتاة المعادي" بشارع 9 في المعادي؛ وجار تكثيف الجهود لضبط باقي الجناة.