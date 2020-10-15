إجراءات الجامعات للوقاية من كورونا قبل أيام من العام الدراسي الجديد

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، من السبت المقبل، استقبال طلابها الجدد والقدامى، الملتحقين بمختلف الكليات للعام الجامعي 2020ـ2021، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة انتشار كورونا فيروس "كوفيد 19"، بالتزامن مع الإجراءات التي أقرتها الدولة ممثلة في وزارتي الصحة المصرية والتعليم العالي.

وفي النقاط التالية، تستعرض "الوطن"، أبرز إجراءات التطهير والتعقيم التي ستطبقها الجامعات خلال العام الدراسي الجديد

ـ بالنسبة للمناطق والمرافق العامة في الجامعة (دورات المياه، وغرفة الطعام، ومناطق الانتظار، وما شابه ذلك) فينبغي تنظيفها وتطهيرها في كل ساعة أو بعد كل استخدام. وينطبق ذلك أيضاً على المناطق/ الأسطح التي يكثر استخدامها مثل مقابض الأبواب، وطاولات الطعام، والاستراحات، وأزرار المصاعد، وما شابه ذلك.

ـ إجراء تطهير وجرد كامل لكافة أرجاء الجامعة قبل فتحها بشكل رسمي.

ـ إجراء تنظيف وتطهير يومي لكافة المناطق والأسطح في كل كلية، علاوة على إجراء جرد وتطهير فعال بعد انتهاء كل يوم دراسي وبما يتماشى مع الإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ـ اتباع كافة التوجيهات المتعلقة بالتنظيف والتطهير(CDCN2-GU94-SD&PH-DM( (لروتين التنظيف والتطهيراليومي والتطهير والجرد النهائي بعد انتهاء اليوم الدراسى(. وينبغي عدم استخدام المنتجات التي عليها علامات "تحذير" أو "ُتسبب التآكل"، والتي قد تؤثر على صحة الأفراد الذين يعانون من أمراض تنفسية أو أمراض أخرى، وينبغي الامتناع عن خلط المنظفات والمطهرات مع بعضها بعضا تحت أي ظرف من الظروف لضمان فاعليتها ويجب تحضير محاليل التطهير بكميات تكفى الاستخدام يوم واحد.

ـ التاكيد على تطهير المناطق/ الأسطح التي تكثر ملامستها بعد كل استخدام، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من عملية التطهير.

ـ وضع توجيهات واضحة لموظفي الامن والمسؤولين عن تنظيف مرافق الجامعة لضمان التزامهم بالتدابير الوقائية الصحيحة مثل ارتداء القفازات والأقنعة أثناء التنظيف.

ـ الالتزام بتعليمات غسل الأيدي ومنح الطلبة استراحات كافية لغسل أيديهم.

ـ التأكد من توزيع مطهرات اليدين والمعتمدة من وزراة الصحة (تحتوى على نسبة لا تقل عن 70% كحول) في كافة مباني الجامعةـ تطهير الأجهزة الإلكترونية التي يكثر استخدامها بعد كل استعمال مثل الأجهزة اللوحية، والكمبيوتر، وما شابه ذلكـ اتباع إجراءات لمراقبة مدى التزام شركات التنظيف والتطهير التي تتعاقد معها، عبر القيام بعمليات تقييم منتظمة لمدى التزامها بالإجراءات والمعايير.

ـ التشجيع على اعتماد استراتيجية للاستغناء عن الورق، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات التعليمية للحد من الملامسة.

ـ وضع ملصقات توعوية/ إرشادية تصف خطوات غسل الأيدي بجانب الأماكن المخصصة لذلك، وإرسال تعميمات إضافية حول إرشادات التطهير إلى الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين عبر الموقع الالكترونى قبل فتح الجامعة، وينبغي وضع ملصقات مماثلة في جميع مباني الجامعة (نظافة الجهاز التنفسي، والتباعد الجسدي) وما شابه ذلك.

ـ المحافظة على تهوية جميع المناطق في الجامعة باستخدام التهوية الطبيعية كفتح النوافذ أو وحدات التهوية.

ـ توفير مخزون كاف من الكمامات والقفازات والمطهرات، كما ينبغي توفير سلات مهملات خاصة لإلقاء المواد المستعملة بحسب توصيات وزارة البيئة.

ـ يجب التأكد من أن جميع الكوادر والطلبة:

- يحرصون باستمرار على غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، ويقومون بتجفيفها بشكل كامل.

- ينظفون أيديهم عند الوصول إلى الجامعة، وقبل تناول الطعام وبعده، وبعد العطس أو السعال.

- يتم توصيتهم بعدم لمس أفواههم وأعينهم وأنوفهم.