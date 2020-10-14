ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 829 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر، بمحلات الصاغة، ارتفاعا طفيفا، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المالية 829 جنيها، وكان قد شهدت أسعار الذهب تذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهور الماضية، متأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب المختلفة، كالتالي:

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 952 و947 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 827 و829 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 709 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و632 جنيهًا.