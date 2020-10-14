الكهرباء: شركة سيمنز أصبحت شريكا لمصر في مجالات متعددة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركة "سيمنز"، ليست فقط شركة عالمية ومعروفة في مجالات الطاقة ومجالات عديدة أخرى، ولكن أيضا تلك الشركة، أصبحت شريك لشركات مصرية مهمة، وشريك لمصر في مجالات متعددة بالنسبة لمجالات التدريب والطاقة المتجددة، والطاقة التقليدية.

وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الاستثمارات التي تم ضخها في الكهرباء، أحدثت تغير كبير في مجال الكهرباء، وشركة سيمنز تعاونت تعاونًا إيجابيًا بشكل كبير، ونظرة إلى مصر نظرة تستحقها، ومن هنا جاء التعاون بين الطرفين، والتعاون لم يكن بداية من الثلاث محطات العملاقة التي تم إنشائهم، ولكن كان هناك تعاون من قبل مع الشركة، ولكن زاد وتبلور بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.

وتابع أنه تم إنشاء ثلاث محطات طاقة عملاقة في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، الثلاثة أعلى كفاءة موجودة على مستوى العالم، وتحقق وفر في الطاقة، ويصل سنويا إلى حوالي مليار و300 مليون دولار سنويا، بجانب العمل على نقل الخبرة الألمانية المعروفة على مستوى العالم إلى الكوادر المصرية في الفترة الحالية.

وأردف أن الشركاء المصريين الذين أثبتوا جدارة المصنع المصري والكوادر المصرية الموجودة، فضلا عن عمل مصر على نقل الخبرات الألمانية للمصريين، من خلال وسائل ومراكز التدريب الحديثة، وورش الصيانة التي على أعلى مستوى، والعمل على الدخول في التطور الحديث في مراكز التحكم لمحطات المحولات، مشددا على أن هناك مجالات تعاون كبيرة جدًا بين مصر وسيمنز.

وواصل أن تنفيذ الثلاث شركات العملاقة في عامين ونصف فقط يعد إعجاز على الأرض، لأن المحطة الواحدة تأخذ في إنشائها 4 سنوات، وهذا يدل على حجم الجهد والعمل المبذولين في مصر في السنوات الماضية.