سامح سعد: شقيقي "عمرو" يُشبه والدي.. والأكسجين سبب للشيخوخة

قال الدكتور سامح سعد، عالم الفيزياء الحيوية، والفائز بجائزة الدولة للتفوق في مجال البحث العلمي، إنه يشبه أخويه الفنانين "عمرو" و"أحمد" قلبًا وثقافةً، ولكن الحياة أخذت كل شخص في طريق، "لكن نحن نشبه بعض في الحركات الجسدية، وعمرو هو أكثر شخص بشوفه شبه والدي الله يرحمه لما بيضحك، وأنا أشبه أمي".

وأضاف "سعد" خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على فضائية "cbc"، أنه تخرج في قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة عين شمس، وسجل دكتوراه في مجال أقرب للفيزياء، وعندما سافر إلى أمريكا جُذب إلى علم الأحياء، والتحق بجامعة كاليفورنيا سان دييجو في أبحاث ما بعد الدكتوراه.

وأوضح أنه اهتم بعلم الأعصاب والعلوم المتعلقة بالشيخوخة، لافتًا إلى أن جزئيات ما دون الخلوية والتي تسمى أيضًا بـ"الشقوق الحرة" مسؤولة عن كثير من الأمراض، وهذه الشقوق مشتقة من الأكسجين الذي يعد مصدرًا للشيخوخة والأمراض.

وتابع "أحببت هذا المجال لأن تخصصي هو دراسة الشقوق في مجال الكيمياء، وأصبح لدي جانب من الخبرات الطبية الجديدة التي ستساعد الناس، وهذا هو التفرد بالنسبة لي عملي في الطب وعلم الأحياء، ودراستي الأصلية في الكيمياء.

وأوضح أن الشيخوخة نعاصرها لكن لا نفهمها، ولكن نعرف تأثيرها على بعض القدرات البدنية والعقلية، ويتم تفسيرها عن طريق نظريتين، الأولى ترى أنها موضوع مبرمج موجود في الخلية في الجينات والمادة الوراثية، والثانية تعتمد على نظرية الاستخدام والتلف مع مرور الوقت، فمثلًا عندما تشتري سيارة تفقد بعض أجزائها القدرة على العمل.

وأوضح أن "الميتوكوندريا" هي المؤثرة على مجال الشيخوخة، والأم هي المصدر الأساسي لها، ولها شريط وراثي خاص بها، وهي المسؤولة عن السعادة والذكاء متابعًا "عاوز أشكر ماما".