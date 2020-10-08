سامح سعد: "زويل" أعادني لمصر ضمن إعادته للعقول المصرية المهاجرة

قال الدكتور سامح سعد، الحاصل على جائزة الدولة في البحث العلمي، إن تكريمه من خلال أكاديمية البحث العلمي، جاء نتيجة أبحاثه التي تهدف لتقدم البشرية ومصر على وجه الخصوص في مجال السرطان: "أهدي هذا التكريم لكل علماء البحث العلمي".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن أبحاثه كانت حول كيفية تفهم الأمراض وطرق الوصول لعقاقير متطوره لمرض السرطان، موضحا أن أبحاثه كانت حول كيفية تحمل العلاج الكيماوي من قبل المرضي لمنع نمو الخلايا السرطانية ولتقليل الأمراض السرطانية.

وأكد أن علاقته كانت مميزة مع الدكتور أحمد زويل، وشارك من خلالها في تأسيس جامعة زويل، مضيفا أن العالم الراحل سعى إلى إعادته مرة أخرى لمصر من جامعته الأمريكية في محاولة من "زويل" لإعادة العقول المصرية المهاجرة من الخارج لبلادهم مرة أخرى، حيث نجحت المدينة في اجتذاب عدد كبير من العلماء بالخارج، مشيرا إلى أن مستشفى سرطان الأطفال أقوى من مثيلها الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعي كل العلماء بها لتطوير المناهج وصناعة بيئة مهيئة لتحويل البحث العلمي لمجال تطبيقي على أرض الواقع، حيث تولي الدولة رعاية كبيرة وتدعم البحث العلمي لمصر، وبدأت في رفع الموازنه المخصصه للبحث العلمي.

وتابع: "الفنان أحمد سعد عنده فضول من ناحية التعلم والمعرفة رغم أن شخصيته منطلقة وموهبة قوية ولكن عنده قدرة غير عادية على السماع وسؤال أسئلة في منتهى الأهمية".