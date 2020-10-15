شاهد في جريمة فتاة المعادي: مريم نزفت 30 دقيقة وماتت قبل وصول الإسعاف

تواصل مباحث القاهرة جهودها لضبط متهمين جدد متورطين في حادث دهس مريم أسفل عجلات سيارة ميكروباص بحي المعادي أثناء محاولة سرقتها.

وكانت القوات قد تمكنت من ضبط 3 متهمين بينهم السائق الذي دهس الضحية، وتم التحفظ عليهم وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

وآدلى شاهدًا بتفاصيل الجريمة المروعة حيث أكد في التحقيقات أنه رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت النيابة العامة على أثار دماء بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف أن المجني عليها قد مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

وقد قررت "النيابة العامة" استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.