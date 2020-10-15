فيديو وصور.. تفاصيل حفل عمر كمال بسقارة: مخالفات بالجملة و"غضب" باسم سمرة

خالف مطرب المهرجانات عمر كمال، قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء في مصر، وأحيا أمس أول حفلا بإحدى الفيلات الخاصة بمنطقة سقارة بصحبة الراقصة ليندا.

تفاصيل حفل عمر كمال الساهر

الحفل الذي أقيم بفيلا خاصة حضره سعد الصغير وحمو بيكا وباسم سمرة، وعدد من الشباب والشابات، أحيته الراقصات ليندا وكسندرا، بجانب حمزة الصغير وفرقة الصواريخ والتي خالفت أيضًا قرار النقابة، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

أزمة مع الفنان باسم سمرة وتدخل حمو بيكا وسعد الصغير

وشهدت الحفلة أزمة بعدما وجه عمر كمال التحية للحضور دون الفنان باسم سمرة، والذي غضب وثار بسبب عدم توجيه التحية له، مما جعل عمر كمال يوقف الحفل ويوجه التحية الخاصة للفنان باسم سمرة ، قائلًا: "يا أستاذ باسم أنت أستاذنا كلنا وجزمتك فوق راسي، وأقسم بالله أنا ما شفتك وأنا بعتذر لك" وطلب من الحضور التصفيق للفنان باسم سمرة مضيفًا: "والله العظيم أنت فوق رأسي وأنا مقدرش أزعلك كمان مرة".

وذهب باسم سمرة للمسرح وطلب توجيه تحية لسعد الصغير وعائلة الشاعر والبطران وسقارة "الأرض اللي وافقين عليها" باعتبار الحفل مقام بأحد الفيلات بمنطقة سقارة أصر باسم سمرة على نزول عمر كمال من على المسرح وأن يوجه التحية لعائلات منطقة الهرم وسقارة وعائلة الشاعر.

ووجه باسم سمرة التحية لعائلات الهرم والإسكندرية ولحمو بيكا ليرد عليه حمو بيكا "أخونا الراجل أحلى راجل في الدنيا" وقّبل حمو بيكا وسعد الصغيررأس باسم سمرة، واعتذرا له بسبب عدم ذكر عمر كمال اسمه.

أزمات باسم سمرة عرض مستمر

جدير بالذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى للفنان باسم سمرة، حيث حدثت أزمة من قبل مع الفنان محمد رمضان حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا يبرز دفع الفنان باسم سمرة لزميله الفنان محمد رمضان، أثناء غناء الأخير أغنية "إنساي" في إحدى السهرات.

ووفقا للمقطع، فقد فوجئ رمضان بتصرف زميله معه، بخاصة أنه لم يعتذر له عن واقعة الدفع.

وظهر رمضان في أحد البرامج التليفزيونية ليعلق على الواقعة ويقول إن باسم سمرة لم يكن في وعيه ولو كان في وعيه لضربته، ليرد باسم سمرة خلال مداخلة تليفونية مع عمرو أديب: "أنا ابن ناس ومش هرد عليه، محمد رمضان الشيطان سايقه".

ليظهر فيديو يوضح الواقعة الكاملة لمشاجرة الفنان محمد رمضان مع الفنان باسم سمرة أثناء حضورهما حفل زفاف، والتي أثارت ضجة خلال شهر فبراير الماضي.

وبدأت الواقعة، بنقاش حاد بين رمضان وسمرة خلال حفل الزفاف، واستمر الأول في وصلة الغناء محاطًا بعدد من حراسه الشخصيين.

أصر باسم سمرة، على مواصلة الحديث مع رمضان، لكن الأخير تركه وواصل الغناء، ومنعه حرس رمضان الشخصي من الاستمرار في الحديث معه.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت "دفعة"، باسم سمرة لمحمد رمضان، التي أثارت جدلًا واسعًا في أوساط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.