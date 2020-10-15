وكيل صحة مطروح: الكشف على 525 مريضا بالعيادات الخارجية

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن إجراء 9 عمليات وتوقيع الكشف الطبي على 525 مريضا، في يوم واحد بمستشفى مطروح العام.

وقال البلتاجي ،اليوم، إن مستشفى مطروح العام تفوقت على نفسها على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، من خلال استطلاع لبيان إحصائي لما تم تقديمه من خدمات بالمستشفى، للوقوف على نسب التشغيل وإعداد التقارير الإحصائية التي تساعد فى اتخاذ القرارات، وطبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم جميع الخدمات الطبية بالشكل اللائق للمترددين على مستشفيات وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم أوجه الدعم الطبي لأبناء مطروح، استمرارًا لتميز المستشفى العام في تقديم خدمة لائقة للمرضى ومتلقي الخدمة الطبية.

وأضاف، أن مستشفى مطروح العام وقعّت الكشف الطبي على 525 مريض بالعيادات الخارجية تشمل "أمراض باطنة، وجراحة، وأطفال، وعظام، وأنف وأذن، ومسالك، وجراحة المخ والأعصاب، وجلدية وأسنان ورمد، وعلاج طبيعي، وجراحة أورام، وتنظيم أسرة"، ومتابعة المرور على مرضى القسم الداخلي والأقسام الحرجة بالمستشفى بواقع 140 حالة وتم خروج 35 خروج حالة تحسن، كما أجرينا 163حالة أشعة مختلفة ما بين أشعة تليفزيونية وعادية ومقطعية ورنين مغناطيسي في الفترة الصباحية، كما تم عمل 113 تحاليل طبية مختلفة ما بين صورة دم ووظائف كبد وكلى وسكر بالدم وإنزيمات القلب وغازات الدم وخلافه، وتم عمل 25 جلسة علاج طبيعي بقسم العلاج الطبيعي، كما أجرينا عمل 30 جلسة غسيل كلوي بإجمالى 80 جلسة يوميًا، واستقبال 75 مريض بقسم الطوارئ، وإنجاز عمليات بثلاثة غرف عمليات فى نفس الوقت بإجمالى عدد 9 حالات ما بين جراحة عامة "استئصال مرارة، وفتق سري، وبواسير"، وجراحة أطفال "تقويم احليل سفلي"، وجراحة أورام "استئصال ورم بالقولون".

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام أن المستشفى تعمل بالطاقة القصوى على مدار الساعة وعلى استعداد وجاهزية تامة بأقسام الطوارئ وأقسام الرعاية الحرجة، بينما ذكر الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هناك تعليمات بحسن استقبال المرضى وذويهم، بالإضافة إلى عمل الفرق الطبية على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات.