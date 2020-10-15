مصرع مزارع وإصابة شقيقه في حادث تصادم بسوهاج

لقي مزارع مصرعه كما أصيب شقيقه في تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية على "طريق فرعي" بدائرة مركز جهينة بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بطريق نزلة على "طريق فرعي" دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "أجرة" قيادة "محمد.ج.ع" 21 عاما طالب ويقيم بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "فارس.م.ع" 19 عاما مزارع، ويقيم بناحية نزلة على دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة شقيقه "أمين.م.ع" 16 عاما مزارع لكسر باليد اليسري ونزيف داخلي بالبطن "من مستقلي الدراجة البخارية".

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال قائد السيارة ونجل عمومة المتوفى "عمر.ع.ب" 57 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

وكان شهد مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، أمس، وقوع حادث تصادم على الطريق أمام قرية المشايخ دائرة المركز بين سيارتين، نتج عن التصادم إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين.

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوقوع تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.

انتقل إلى مكان الواقعة مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، وضباط مباحث مركز شرطة دار السلام، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث لتقل المصابين، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "مصطفي.ا.ط" 38 عاما سائق ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة نقل قيادة "ممدوح.س.م" 45 عاما سائق ويقيم قنا، نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين و8 آخرين مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة.