الهند تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 67 ألفا و708 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 7 ملايين و307 آلاف و97 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، وفق ما أوردته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم، بارتفاع حصيلة الوفيات إلى 111 ألفا و266 حالة بعد تسجيل 680 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا 812 ألفا و390 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.