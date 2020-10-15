بدء التحقيق مع 3 متهمين بسحل وقتل "فتاة المعادي"

بدأت جهات التحقيق اليوم الخميس، تحقيقاتها مع 3 متهمين بسرقة وسحل وقتل مريم محمد علي، 24 سنة، -موظفة بأحد البنوك، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادي"، في شارع 9 بمنطقة المعادي، بعد تكليف المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها، واستعجال التقرير النهائي الخاص بالصفة التشريحية للمجني عليها لمعرفة سبب الوفاة.

كانت النيابة العامة، تلقت إخطارًا بالحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت الطب الشرعي بموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية في الحادث.

وقالت مصادر أمنية إنَّ أجهزة الأمن تحفظت على 5 كاميرات قريبة من موقع الحادث المروع لمقتل "فتاة المعادي" تحت عجلات سيارة 3 شباب، وسحل جثمانها خلال معاكستها ومحاولة سرقتها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتفحص أجهزة الأمن الكاميرات تمهيدًا لتحديد الجناة وضبطهم.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن" أنَّ أجهزة الأمن تواصل جمع الأدلة من مكان الحادث وسماع أقوال أصحاب المحال التجارية والعاملين فيها من أجل الوصول إلى شاهد رؤية للحادث للحديث عن أوصاف منفذي الجريمة تمهيدًا لملاحقتهم والقبض عليهم.

وبينت التحريات الأولية، أنَّ المتهمين حاولوا سرقة المجني عليها أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة، موضحة أنَّ المتهمين حاولوا الهرب فسحلوا الضحية عشرات الأمتار حتى تهتك جسدها، وتوصلت التحريات إلى هوية المتهمين الثلاثة وألقي القبض عليهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.