محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـتكلفة 128 مليون جنيه

وضع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حجري أساس مشروع صرف صحي قرية عرامية الخضيري بتكلفة 18 مليون جنيه، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومحطة صرف صحي ديروط الشريف بتكلفة 110 ملايين جنيه، ضمن المشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

حضر وضع حجر الأساس المهندس محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس صابر عبدالرؤوف، مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد، رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس ياسر الشيخ، رئيس قطاع الصعيد بالشركة المنفذة لمشروع محطة رفع ديروط الشريف المساعدة.

ووضع المحافظ حجر أساس تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية عرامية الخضيري بمركز ديروط بطاقة استيعابية قدرها 650 لـ3يوم وشبكة انحدار بطول 8.2 كيلو متر بتكلفة اجمالية 18 مليون جنيه، ويستفيد منه أكثر من 3 آلاف مواطن بعرامية الخضيري وتوابعها والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا، وضمن البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بمبادرة حياة كريمة لتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ7 قرى من بين القري الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط في المرحلة الأولي من تنفيذ المبادرة والتي خصص لها مبلغ قدرة 156.5 مليون جنيهًا لتحقق استفادة لحوالي 50 ألف نسمة.

وفي ذات السياق تم وضع حجر أساس تنفيذ محطة صرف ديروط الشريف بتكلفة 110 ملايين جنيه لخدمة قرية ديروط الشريف وتوابعها، كما التقى المحافظ بالمواطنين معلنًا تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال المشروعات التنموية والخدمية.

وأشاد اللواء عصام سعد بالجهد المبذول من قبل قيادات شركة مياه أسيوط والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والعاملين بهما، من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن الأسيوطي بشتي السبل معلنًا تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ونهوها وفقًا للخطط الزمنية.