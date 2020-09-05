محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال التطوير بوحدات معالجة مياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة والنهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومسؤولو المتابعة الميدانية.

واستمع المحافظ إلى شرح لمراحل التشغيل وأقسام الوحدة التي تخدم قرية بني مر وتوابعها، مشددا على الانضباط في العمل والمتابعة المستمرة لمراحل التشغيل مع الالتزام بشروط السلامة والصحي المهنية.

وأكد تكثيف الجولات الميدانية لتفقد المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق بالقرى والنجوع، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والتأكد من سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.