مرشح يستعين بـ«حمو بيكا» ووكيل دينية النواب يلجأ لفرقة شعبية بكفر الشيخ

يسعى المرشحون لكسب أصوات أهالي الدوائر بمحافظة كفر الشيخ، عن طريق وسائل مختلفة للدعاية الانتخابية، فبخلاف الوسائل التقليدية المعروفة من مؤتمرات انتخابية أو لقاءات جماهيرية ومكبرات الصوت، لجأ محي القطان، مرشح عن الدائرة الأولى والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، إلى مطرب المهرجانات الشعبي "حمو بيكا"، وذلك لتأليف أغنية له لجذب الناخبين.

ونشر "بيكا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مهرجاناً من الحملة الدعائية التي تتضمن الأغنية التي تضمن اسم المرشح وصورته ورمزه الانتخابي وبعض النقاط من برنامجه.

وتداول أهالي كفر الشيخ، الأغنية الدعائية للمرشح، مؤكدين أنه لجأ لتلك الوسيلة في انتخابات البرلمان الماضية التي أخفق فيها.

ورد القطان على الانتقادات التي وجهت له من أهالي الدائرة، قائلاً: "أحد أصدقائي حب يجاملني وهو صديق لحمو بيكا، وعملي مفاجأة بالأغنية ولقيت كلامها حلو بصراحة، لكن أنا معملتهاش، وفوجئت بأعضاء حملتي بيقولي أن فيه أغنية حلوة كدعاية انتخابية ليك "بيكا" عاملها، وأنا لم أدفع مليماً واحداً، وحتى لو دافع مش عارف الناس زعلانة ليه".

وفي سياق المعركة المشتعلة في سباق الدعاية الانتخابية بكفر الشيخ، لجأ اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي، الذي ينافس على أحد مقعدي دائرة سيدي سالم والرياض، لفرقة شعبية لتأليف أغنية له تحت عنوان "ابن الجندي"، لجذب الناخبين.