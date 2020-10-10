صور.. مرشحو القائمة الوطنية في كفر الشيخ ينظمون مؤتمرا انتخابيا حاشدا

نظم مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرا انتخابيا حاشداً بقرية شنو التابعة لمركز قلين، مسقط رأس مرشح القائمة اللواء سعيد عمارة، بحضور الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس القومي بالمحافظة، ومرشح القائمة عن حزب الشعب الجمهوري، والدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب الحالي، والدكتور محمد فوزي الرفاعي مرشح القائمة، والمئات من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وخلال المؤتمر أكد اللواء سعيد عمارة، على ثقته في أهالي كفر الشيخ، بأنهم سيختارون القائمة الوطنية خلال ماراثون الانتخابات، مشيرا إلى أنها تضم كل أطياف الشعب المصري، وكل من بها مشهود لهم بالكفاءة والعمل بإخلاص سواء النواب الحاليين أو المرشحين الجدد، معبرا عن سعادته باختياره ضمن القائمة الوطنية، لاستكمال مسيرة عطاءه بعد بلوغه سن المعاش بوزارة الداخلية.

أوضح عمارة، أن الأهالي لديهم من الوعي الكافي لاختيار المرشحين والمشاركة فى الانتخابات لرغبتهم في استقرار الحياة السياسية والنيابة في مصر، واستكمالا للإنجازات التي انجزتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "أعاهدكم على مواصلة خدمتكم أنا وكل زملائي".

وعبرت الدكتورة هدى الطنباري، عن سعادتها بحضور المؤتمر في بلدها الثاني قلين، مشيرة إلى انها ستظل خادمة للمرأة المصرية بشكل خاص ولأطياف المجتمع بشكل عام، قائلة:" المرأة لها جزء كبير في قلبي، ليس لأننى إمرأة ولكن كوني منخرطة في مشاكلها منذ سنوات طويلة بحكم رئاستي للمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أعرف آلامها جيداً وأنصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعطاها قدراً كبيراً من التواجد سواء في المناصب التنفيذية او الحياة السياسية او النيابية، فتعيش أزهى عصورها خلال هذه السنوات".

وأكدت الدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب الحالي، على سعادتها بالتواجد بين أهلها، موضحة انه امتداداً لما قدمته خلال السنوات الـ5 الماضية، واختيارها ضمن القائمة الوطنية تكليف لها لاستكمال ما بدأته، مشيرة إلى انها ستظل خادمة لأهلها في كفر الشيخ وفي محافظات مصر.

الدكتور محمد فوزي الرفاعي، عبر عن سعادته لاختياره ضمن القائمة الوطنية، مشيراً إلى انه لم يكن ينوي الترشح، لكنه كُلف وعليه تلبية نداء الوطن خلال هذه المرحلة، مؤكداً أنه سيكون صوت الجميع متعهدا بأداء عمله بامانة وإخلاص تحت قبة البرلمان حال نيل ثقة الأهالي.

وحرص الأهالي على التقاط صور" سيلفي"، مع مرشحي القائمة، كما حرص الشباب على التقاط" السيلفي " مع الدكتورة منى عبد العاطي.

وتضم القائمة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ كل من المهندس عبدالحميد دمرداش النائب الحالى والامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجمهورية، واللواء سعيد عمارة مدير ادارة البحث الجنائى بالدقهلية سابقا، والدكتور محمد فوزى الرفاعى صيدلى عن مقعد ذوي الهمم عن حزب مستقبل وطن، وعمرو درويش وهيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، والدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس القومى للمراة عن حزب الشعب الجمهورى، والدكتورة هالة ابوالسعد، النائبة الحالية عن حزب مصر الحديثة، والدكتورة منى عبدالعاطى النائبة الحالية والمدرس بكلية الطب جامعة كفرالشيخ، عن حزب مستقبل وطن، والدكتورة جميانة لويس يوسف عن حزب مستقبل وطن.