تخصيص 53 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة بنشاط عمراني متكامل وإسكان فندقي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض من الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 53 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة، بأنشطة مختلفة "عمراني متكامل – إسكان فندقي – نادٍ رياضي – مدارس – معهد عالي – صناعي – طبي – سياحي ترفيهي – سكني تجاري إداري – قاعة أفراح – دار مناسبات – محطة خدمة وتموين سيارات".

وقال الجزار، في بيان صادر اليوم، إنَّه تمت الموافقة على تخصيص 12 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وقطعة بالعاشر من رمضان، و3 قطع بـ6 أكتوبر، وقطعة بـ15 مايو، و4 قطع بالسادات، وقطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و3 قطع بالعبور، وقطعة بالشروق، و4 قطع ببدر، و3 قطع بدمياط الجديدة، و3 قطع ببرج العرب الجديدة، و3 قطع بالنوبارية الجديدة، وقطعة بالصالحية الجديدة، وقطعة بالفيوم الجديدة، وقطعة بالعبور الجديدة، وقطعة بالمنيا الجديدة، و3 قطع بأسيوط الجديدة، وقطعة بقنا الجديدة، وقطعة بناصر "غرب أسيوط"، وقطعة ببني سويف الجديدة، و3 قطع بسوهاج الجديدة، وقطعة بالعلمين الجديدة.

وأوضح أنَّه تمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة للمساحات 5 أفدنة فأقل، مؤكّداً أنَّ آليات التخصيص الفوري للأراضي بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين.

كما وافق مجلس الإدارة على وضع آلية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمدينة شرق بورسعيد، لإقامة مدينة أولمبية رياضية، بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، وكذا تخصيص قطعة أرض بالحي الأول بمدينة أسوان الجديدة، لصالح مصلحة الضرائب العقارية – وزارة المالية.