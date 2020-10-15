إزالة دور مخالف بالتجمع الخامس بناه صاحب أرض بعد تفعيل قانون التصالح

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنَّه تمّ إزالة دور مخالف بقطعة أرض بحي جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، بمشاركة الشرطة المختصة، وذلك لمخالفة شروط التراخيص، وتنفيذ مالك القطعة بتنفيذ المخالفة بعد تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأوضح "غنيم"، في بيان صادر اليوم، أنَّ المخالفة تمثلت في استكمال مالك القطعة الروف بالكامل بالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة للقطعة رغم محاولات إيقاف المخالفة، وتمّ تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الدور المخالف، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك قطعة الأرض.

وأشار إلى أنَّ حملة الإزالة تمّ تنفيذها بعد رفع الأمر للجهات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستصدار قرار الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية للتنفيذ، وذلك بعد إجراء كل الدراسات الأمنية المطلوبة، وتمكّين الجهاز من أعمال سلطاته في إزالة المخالفات المذكورة، وشارك بالحملة ممثلو الشرطة المختصة من قطاع أمن القاهرة الجديدة، والعقيد هشام مهدي المشرف العام على إدارات الأمن، وبقيادة المهندس عبدالناصر يوسف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس ومسولي الإدارات المختصة بالجهاز.