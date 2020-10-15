"الشعب الجمهوري" يجتمع بممثليه في تنسيقية الأحزاب لعرض نشاطهم

عقد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا مع ممثلي الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، والنائب باهر أمين رئيس اللجنة التشريعية بالحزب.

تناول الاجتماع عرض نشاط ممثلي الحزب في التنسيقية منذ انضمامهم إليها، وخططهم للعمل خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يمكن تقديمه في مجال التدريب والتثقيف السياسي والتوعية المجتمعية من أعضاء التنسيقية لشباب الحزب.

عمر: الحزب يحتاج لجهود شبابه خلال الفترة المقبلة

وقال عمر، خلال الاجتماع، إن الحزب لديه ممثلين مميزين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشار إليهم بالبنان داخل التنسيقية، وقدموا خلال الفترة الماضية أوراق عمل وأفكار أثرت بشكل كبير الحياة السياسية بشكل عام، وفي أداء الحزب بشكل خاص، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة يحتاج الحزب فيها إلى جهود كل شبابه سواء داخل التنسيقية أو خارجها.

وأثنى النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودورها خلال الفترة الماضية في إثراء الحياة السياسية، قائلا: قدمت شباب واعد للعمل العام، تقلد بعضهم مناصب تنفيذية، وأثبتوا كفائتهم بشكل كبير، وبعض منهم اتجه إلى العمل النيابي وننتظر منهم مردوداً جيداً سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

وأكد أبو هشيمة، أن "تنسيقية شباب الأحزاب، فعلت ما يشبه المعجزة في جمعها تحت مظلة واحدة شباب من مختلف التيارات والأحزاب ذات التوجهات المختلفة، ووضع أهداف محددة للعمل لا تتأثر مطلقاً باختلاف الانتمائات، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء".

وقال أحمد الألفي، أمين التنظيم بالحزب، إنه سعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الشباب المفكر، الذين يعدون خير سفراء لحزب الشعب الجمهوري في تنسيقية شباب الأحزاب، وفيما يحضرونه من فعاليات مختلفة كمنتدى شباب العالم وغيره.

وأضاف الألفي أن تواجد شباب من حزب الشعب الجمهوري في كيان شبابي كتنسيقية شباب الأحزاب أثبت كفائته في التواجد وسط عمالقة العمل السياسي، يضيف للحزب كثيراً، مبدياً أمله في أن يكون هناك تمثيل أكبر من شباب الحزب داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.