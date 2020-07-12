مصادر: الشعب الجمهوري يدفع بـ"أبو هشيمة" في انتخابات الشيوخ ببني سويف

واصلت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، ولليوم الثاني على التوالي، تلقي أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصلوا عددهم إلى 8 مرشحين حتى الآن.

وتقدم للترشح على مقاعد الفردي كل من محمد علي عبد الفضيل، وأحمد محسن مبارك، ونبيل حميدة عبد الخالق، ووائل وسية، ومحمد عبد الظاهر، وأحمد سرور سليمان، وأبو الخير أبو الخير حسن، ووائل سيد قرني.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر داخل حزب الشعب الجمهوري ببني سويف، عن قرار الحزب بالدفع بالمهندس أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المعروف في قائمة الصعيد ممثلًا عن المحافظة، كونه أحد أبنائها، ضمن قائمة التحالف التي يقودها حزب مستقبل وطن.

وخُصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبًا.

فيما واصلت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، الكشوف الطبية على طالبي الترشح في مستشفى بنى سويف التخصصي وناصر العام، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.