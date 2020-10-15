تعليم القليوبية: إطلاق مبادرة "كلنا واحد" لدعم الطلاب غير القادرين

التقى وفد من قطاع العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية، اليوم، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بحضور محمد خميس مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، والصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومحمد شاهين مسؤل أمن المديرية.

وقام الوفد، ممثلا عن وزارة الداخلية، بسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، ضمن مبادرة "كلنا واحد".

وأوضح محمد حسن جاد مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تم تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بهم 150 طالبا وطالبة، من أبناء المحافظة.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الشكر لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية، على المبادرة التي وفرت المستلزمات المدرسية بالقليوبية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق، بالإضافة لسداد مصروفات عدد من الطلاب الغير قادرين على مستوى المحافظة.

وكانت أهدت وزارة الداخلية ومديرية أمن القليوبية، أطفال عزبة الأهالي بمركز القناطر 200 حقيبة مدرسية ضمن المبادرة التي أطلقت بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ويتم تنظيم قوافل خاصة بالمبادرة في القري والعزب والمدن التابعة لمحافظة القليوبية لإهداء شنطة مدرسية تحتوي كل الأدوات الدراسية، مساهمة من وزارة الداخلية لرفع العبء عن كاهل المواطن وتخفيف الأعباء والمصروفات اللازمة أثناء فترة الدراسة.