المستندات المطلوبة لري أراضٍ في المناطق الصحراوية

تقدم وزارة الموارد المائية والري العديد من الخدمات، على رأسها ري الأراضي الزراعية، وبينها الأراضي في المناطق الصحراوية الجديدة، التي تصلها مياه ري سطحية عن طريق الترع والمجاري المائية المختلفة.

وترصد السطور التالية، المستندات المطلوبة لري أراضي في المناطق الصحراوية، كما يلي:

1- صورة عقد الملكية المطلوب ريها.

2- أصل خريطة موقع عليها من مهندس النقابة.

3. 2 صورة.

4- طلب ري أرض شامل مساحة الأرض وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الري المقترح استخدامه وطريق الري والدورة الزراعية المقترحة.

5- تقديم تعهد كتابي بالالتزام بطريق الري والمقنن المالي والدورة الزراعية، كشروط للحصول على الخدمة.

6- امتلاك حيازة زراعية.

خطوات الحصول على خدمة ري الأراضي الصحراوية

1. تقديم المستندات المطلوبة.

2- دفع الرسوم.

3- تراجع الإدارة البيانات المقدمة، وحال ثبوت صحتها يتم تحديد طريق الري الواجب استخدامها والمقنن المائي المقرر، ويخطر بذلك مقدم الطلب خلال 60 يوما على الأكثر من تقديم المستندات كاملة، ثم يقدم مقدم الطلب تعهدا بالتزامه بطريقة الري والمقنن المائي والدورة الزراعية، وعليه تصدر الإدارة التراخيص.

ويحظر قانون الري والصرف القيام بأي أفعال من شأنها تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراضٍ غير منزرعة أو غير مرخص بريها، أو إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

وكذلك يحظر فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة، أو إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.