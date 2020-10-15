لحصد الأصوات.. مرشح يطبع مليونا و400 ألف "كيس" بالفيوم

انتشرت أكياس بلاستيكية تحمل دعاية انتخابية للواء أشرف عزيز مرشح فردي مستقل عن الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم ويحمل رمز "الفيل"، مع الباعة الجائلين وفي الأسواق.

وقال فادي نسيم أحد أعضاء الحملة الانتخابية لـ"عزيز" بالفيوم، إنّ الهدف من توزيع تلك الأكياس هو توصيل الاسم والصورة والرمز للمواطن الذي لم يعرف مرشحنا بعد، خصوصًا المواطن البسيط الذي يعرفنا.

وأشار لـ"الوطن" إلى أنّه بدلًا من إلقاء أموال الدعاية في الأرض عبر طباعة بانرات تُعلق في الشوارع ثم تُلقى بعد الانتخابات، قررنا طباعة الأكياس التي سيستفيد بها عدد كبير من الباعة، فثمن 100 يافطة تم طباعة 2 طن أكياس به، موضحًا أنهم مستمرون في توزيعها في كافة الأسواق وعلى الباعة الجائلين في كل أنحاء الدائرة لحين نفادها.

وكشف "فادي" أن الباعة يفرحون كثيرًا بالأكياس فهم يشترون يوميًا أكياسا بـ50 جنيهًا وبذلك وفرت لهم الحملة هذا المبلغ ليدخل بيوتهم يوميًا وهو مبلغ كبير بالنسبة للباعة خصوصًا لباعة الخضار البسطاء، وفي نفس الوقت ضمنوا وصول مرشحهم لكل منزل في الدائرة باسمه وصورته ورمزه الانتخابي.

وأوضح أحد أعضاء الحملة الانتخابية، أنّ الكيلو به 700 كيس، أي أن الطن فيه 700 ألف كيس وبالتالي هم طبعوا مليونًا و400 ألف كيس، وإذا وصلوا لهذا العدد من المواطنين فسيكون ذلك أمرا جيدا جدًا لهم، وسيوفر لهم عددا ضخما من الأصوات بأقل مجهود فعلوه وبأقل مبلغ من المال بدلًا من الدعاية المُعلقة في الشوارع الباهظة الثمن وفي نفس الوقت لن تصل لربع هذا العدد.