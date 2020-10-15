محافظ كفر الشيخ يسلم 8 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 8 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح، أنه تم تسليم 8 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بمراكز "دسوق، مطوبس، الحامول، بلطيم"، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 619 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، "أننا نعالج تراكمات سنوات ماضية، وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية".

كما بلغ عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم 5700 مواطن تم قبول 1085 طلبًا ورفض 387 طلبًا لعدم استيفاء الشروط الواردة بالقانون، كما تم إرسال 886 طلبًا للمساحة العسكرية للدراسة، والموافقة على 741 طلبًا منها ورفض 5 طلبات وما زال 140 طلبًا تحت الدراسة.