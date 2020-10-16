أسعار الخضروات اليوم الجمعة 16-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم الجمعة 16 أكتوبر الحالي، التي تنوعت بين الفلفل الألوان والبصل والفلفل والملوخية كالتالي:

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ18 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيها.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ8 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

الباذنجان

تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام الفاصوليا بين 14 إلى 22 جنيهًا.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 6 جنيهات.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات.