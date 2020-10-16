أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر الحالي، التي تنوعت بين المشمش والكريز والكمثرى والأناناس كالتالي:

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات، والأحمر إلى 14 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح بين 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان ما بين 7.5 إلى 12 جنيهًا.