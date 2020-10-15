ميتسوبيشي تكشف عن "اكليبس كروس" الفيس ليفت 2022

تعتبر فئة الـ"SUV" من أهم فئات السيارات، حيث أصبحت الأعلى مبيعًا في السنوات الأخيرة، والسبب الرئيسى في اختفاء فئة السيدان والهاتشباك بالتدريج، حيث أوقفت كبرى الشركات جميع سياراتها السيدان حتى الفاخرة منها مثل "لينكولن"، كما أوقفت "فورد" إنتاج "موستنج شيلبى GT350" و"GT350R".

من هذا المنطلق، يتركز اهتمام الشركات العاليمة الآن على فئة السيارات الكروس أوفر والـ"SUV"، وهي السيارات الرياضية متعددة الاستخداماتز

ومن ضمن الشركات المهتمة بشكل كبير بهذه الفئة والتى تستمع لآراء الصحفيين والمستهلكين لتحسين السيارات الكروس أوفر و الـ"SUV" هى شركة ميتسوبيشى اليابانية.

وحدّثت ميتسوبيشى سيارتها الأشهر "اكليبس كروس"، وكانت من أبرز النقاط السلبية هي الخط الخلفي الذي يقسم زجاج السيارة الخلفى إلى نصفين، وفي الفيس ليفت الجديد غيرته ميتسوبيشي.

وحدثت أيضا شاشة الترفيه وأصبحت أسهل فى التعامل كما ذكرت الشركة، مع تغييرات طفيفة فى الشكل الخارجى وخطوط السيارة التى زادتها بساطة و جمالا لتستهدف فئة أخرى من المستهلكين

أما بالنسبة للمحرك فهو لم يتغير وتعمل بالمحرك الحالى 1.5 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 9.3 ثانية وتصل لسرعة قصوى 200كم\س ومتصلة بناقل حركة CVT من 8 سرعات وهمية لتحسين تجربة القيادة

وستتوفر للبيع فى اليابان فى نوفمبر 2020 و فى الولايات المتحدة الأمريكية فى أوائل 2021 وبعدها فى العالم أجمع فى منتصف 2021، ولم تعلن الشركة عن الأسعار الرسمية حتى الأن ولكن من المتوقع ان تعلن عنها فى الشهر القادم أو قبل طرحها فى الأسواق بأسبوعين على الأقل ومن المتوقع أيضا طرحها فى مصر فى مايو 2021