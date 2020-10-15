بالخرائط.. تفاصيل نجاح الشرطة في ضبط قاتلي فتاة المعادي خلال 20 ساعة

"فتاة المعادي" القضية التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية بعد مقتل الفتاة مريم على يد تشكيل عصابي، ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهمين خلال 20 ساعة فقط من وقوع الحادث، وتبين خلال التحقيقات أن المتهمين أقارب واعتادا على ارتكاب جرائم مشابهة بعد أن كوَّنا تشكيلا عصابيا لخطف حقائب الفتيات، ولكن القدر أراد أن تكون هذه هي الجريمة الأخيرة لهما.

وكشف اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ"الوطن"، كيف تعامل رجال قوات الأمن الذين استطاعوا القبض على المجرمين في وقت قياسي، وقال البسيوني: "إن رجال المباحث يتعاملون في مثل هذه الجرائم بخطوات محددة تتم على حسب ظروف وملابسات الحادث، فأول ما يتم معاينته من قبل قوات الأمن هي كاميرا المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان وقوع الجريمة، والتي غالباًَ ما تكشف جوانب الحادث حتى عند عدم ظهور تفاصيل كثيرة في تفريغات الكاميرات".

وتابع البسيوني "وبالفعل هذا ما حدث في هذه الجريمة، فمشاهد الكاميرات لم تكن واضحة بالشكل الكافي، فلم تظهر أهم نقطة تستطيع من خلالها قوات الأمن الوصول للجناة وهي أرقام لوحة الميكروباص، وظهر فقط أن لونه أبيض، ولكن مع متابعة ورصد جميع تحركاته في المنطقة عن طريق رصد جميع الكاميرات، استطاع رجال المباحث تحديد خط سير المركبة الأمر الذي كشف خمسين بالمئة من اللغز".

واستكمل مساعد وزير الداخلية الأسبق، "الأمر الثاني والذي تم من خلاله ضبط هؤلاء المجرمين، هو وجود سجل إجرامي لديهم (سوابق)، فمع تتبع الأسلوب الإجرامي المشابه بمثل هذه الوقائع والذي تبين الجناة من خلاله، وهو أمر مهم للغاية فعلى سبيل المثال (حرامي الخزن)، لم يقدم على هذا الفعل ولكن من لديه سوابق في جرائم تحرش أو اغتصاب يستطيع أن يقوم بهذه الجريمة وهذا هو ما يعرف بتتبع السجل الإجرامي".

وأضاف البسيوني: "أن المهمة التي قامت بها قوات الأمن كان سيطول حلها إذا كان هؤلاء الجناة لم يكن لديهم سجل إجرامي، خصوصاً أن الميكروباص لم تظهر أرقام لوحته، الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا حتى يتم القبض على المجرمين، ولكن أراد الله أن يعاقبهما نتيجة فعلتهما المشينة بعد ساعات قليلة من ارتكاب جريمتهما".

وكانت البداية ببلاغ بمقتل فتاة في شارع 9 بالمعادي، تحت عجلات إحدى السيارات، وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث، لكشف تفاصيله، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين مرور سيارة ميكروباص استقلها مجرمان بسرعة فائقة، وتسببا في حادث القتل.